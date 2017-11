Beyoncé voert lijst vrouwelijke grootverdieners aan

Broederliefde reageert op eerlijke en persoonlijke rapteksten

20 november Vrijdag komt het album 'We Moeten Door' van Broederliefde uit. De rappers reageren in deze video op rapteksten die te horen zijn op het nieuwe album. De heren zijn naar eigen zeggen 'heel eerlijk' in de nummers. Vooral in Keskiednis, ofwel geschiedenis. Rapper Emms blik hier terug op een tijd van overwinningen en een slip. Met de slip doelt de rapper op de spreekkoren die hij anderhalf jaar geleden heeft geroepen. Hierdoor moest Broederliefde zich terugtrekken als ambassadeur van de vrede tijdens Bevrijdingsdag. ,,Natuurlijk erken ik daarin mijn fout die ik heb gemaakt''.