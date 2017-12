'Beyoncé verandert haar e-mailadres gemiddeld een keer per week'

Maan reageert vandaag op Radio 538 op 'seksuele intimidatie'

6:45 Zanger Tim Knol heeft opgeroepen tot een boycot van Radio 538 nadat dj Frank Dane een grap uithaalde met zangeres Maan de Steenwinkel die velen in het verkeerde keelgat is geschoten. Maan werd ruim twee weken geleden geconfronteerd met een naakte man tijdens een optreden in het programma van Dane, waardoor ze zich wezenloos schrok en in huilen uitbarstte. Maan is vandaag om 12 uur te gast bij dj Frank Dane, 'om samen een toelichting te geven'.