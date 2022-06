Beyoncé stelt op dinsdag haar nieuwe single Break My Soul voor

Beyoncé kondigde het nieuws zowel op Twitter als op Instagram aan. “6. BREAK MY SOUL. midnight ET ”, valt te lezen in de biografie van de zangeres op beide platformen. Fans van Queen B kunnen de nieuwe single van de Amerikaanse dus morgen vanaf zes uur ‘s ochtends beluisteren.

16 nummers

Op 16 juni werd bekend dat Beyoncé volgende maand een nieuw album uitbrengt. Het is ondertussen al zo’n zes jaar geleden dat de zangeres met nieuw werk kwam. Haar vorige album Lemonade dateert al van 2016. In een interview met Harper’s Bazaar had Beyoncé alvast het volgende te zeggen over Renaissace. ,,Ik heb hier 1,5 jaar aan gewerkt. Soms heb ik gewoon een jaar nodig om het juiste geluid te vinden.” Volgens de Britse krant The Sun staan er in totaal zestien nummers op het album. Daarnaast zou het team van de zangeres al op zoek zijn naar locaties voor ‘een live-ervaring, intieme show of pop-upoptreden’.