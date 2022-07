Beyoncé ontbloot borst voor geduldige fans en volgers Gordon Ramsay verbijsterd na lammetjes-video

27 jaar na tv-brui­loft: Irene Moors gaat huwelijk Carlo en Herald voltrekken

Het was 27 jaar geleden een droom voor veel kinderen. Telekids-sterren Carlo Boszhard en Irene Moors gaven elkaar in het tv-programma het jawoord. Binnenkort staan de twee opnieuw voor het altaar. Dit keer gaat Carlo trouwen met zijn grote liefde Herald Adolfs en zal Irene het huwelijk voltrekken, dat onthulde Aran Bade vanavond in RTL Boulevard.

26 juli