Beyoncé klautert onhandig van ladder na storing op podium

In een video die momenteel op internet circuleert is te zien hoe de 36-jarige zangeres not amused is als het personeel een ladder tevoorschijn tovert. Het was de bedoeling dat het koppel op een naar boven bewegend platform boven het publiek zou uitkijken, maar dat liep niet als gepland. Een onderdeel van het podium liep vast, waardoor Beyoncé geen andere keuze had dan naar beneden te klimmen.



De dijlaarzen met enorme hakken die Beyoncé droeg, maakten het haar niet bepaald gemakkelijk om van de ladder af te komen. Na ruim twee minuten, waarin ze uitleg kreeg van de crew, besloot de zangeres dan toch naar beneden te klimmen. Toeschouwers van het concert gilden en floten erop los toen Beyoncé met beide voeten weer op de grond stond.