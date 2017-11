Beyoncé doet Nala's stem in remake The Lion King

Pleun (The Voice) wordt wakker naast model Milan

1 november The Voice of Holland-winnares Pleun Bierbooms (19) deelt het bed met Milan Carvalho, die onlangs te zien was in Holland's Next Top Model. Volgens het 19-jarige model heeft hij het 'erg gezellig' met de zangeres; een stempel durven ze nog niet op hun relatie te drukken.