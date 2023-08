Beyoncé betaalt 100.000 dollar om fans met metro thuis te laten komen

Lizzo was ‘arrogant, egoïstisch en onaardig’ volgens filmmaker, Beyoncé schrapt haar naam in nummer

De storm rond zangeres Lizzo is nog lang niet gaan liggen. Documentairemaker Sophia Nahli Allison, die twee weken meeliep met 35-jarige Amerikaanse ster, klapt ook uit de school. Ze noemt haar ‘arrogant, egoïstisch en onaardig’. Beyoncé besloot ondertussen de naam van Lizzo te schrappen tijdens een concert. In het nummer Break my soul somt ze invloedrijke artiesten op, voorheen ook Lizzo.