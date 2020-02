Betrappen we de Mol hier op bewuste misleiding?

Het is elk jaar wachten op die ene, frustrerende, aflevering van Wie is de Mol? waarin niemand afvalt. Zaterdagavond was het zover: de hele groep mocht door naar de volgende ronde. Dat betekent niet dat er onvoldoende verdachte bewegingen te zien waren. Gudo legt ditmaal de focus op één kandidaat. Wie goed oplet, ziet dat iemand uit het deelnemersveld (bewust?) een verkeerde volgorde van aanwijzingen doorspeelt via de portofoon. Zien we hier de Mol van 2020 in actie?