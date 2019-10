Bestolen Giel Beelen: Ik wil mijn spullen terug

Giel Beelen wil het geheugenkaartje uit zijn camera terug. In Amsterdam kraakte een dief woensdagnacht de auto van de radio-dj en ging aan de haal met zijn laptoptas met daarin laptop en camera. Pech voor Beelen, want die had juist beelden gemaakt voor bij zijn podcast over het Amsterdam Dance Event (ADE).

De Veronica-dj beschrijft hoe hij rond enen, na afloop van het lanceringsfeestje voor zijn podcast Can you feel it, op de Rozengracht met een vriend een broodje shoarma ging halen. ,,Ik ben net een minuut weg bij mijn auto of het alarm op mijn telefoon klonk dat mijn autoalarm afging. Buiten stond mijn auto inderdaad met loeiende sirenes en een ingetikt ruitje. In eerste instantie zag ik niks, maar toen bedacht ik me dat mijn laptop in de achterbak lag.”

Naar eigen zeggen is Beelen vaker zijn spullen kwijt dus had hij een tracker in zijn tas geïnstalleerd. Hij verbaast zich erover hoe snel deze werd uitgezet. ,,Ik vermoed dat ze mijn tas in een koffer hebben gestopt die geen signaal doorlaat.” Op het feestje had Giel beelden gemaakt van Secret Cinema en Joris Voorn, die is hij nu dus kwijt.

Audio-opnamen

,,De podcast kan doorgaan want de audio-opnamen staan ergens anders op. En het geeft niet als die laptop niet terugkomt, als ik mijn geheugenkaartje maar terug heb zodat ik de beelden op YouTube kan zetten.” Hij roept mensen dan ook op hun tips over de inbraak via mail of social media naar hem te sturen.