Bestelbus vernietigt etalage Addy van den Krommenacker

,,Dit is geen fijne carnaval!'', zegt een wanhopige Addy. ,,Een bus rijdt zo de ruiten in van mijn nieuwe Pop-up store in Nijmegen!!!'' De couturier, die zich momenteel in Italië bevindt, kreeg de foto doorgestuurd van een van zijn medewerkers. ,,Het was voor mij ook even schrikken'', zegt hij tegen deze krant. ,,Het busje is kennelijk achteruit gereden in plaats van vooruit. Ik kon het in eerste instantie niet geloven.'' Volgens Van den Krommenacker is gelukkig niemand gewond geraakt.



Het incident valt voor de ontwerper niet in een hele fijne tijd, nu Nijmegen (oftewel Knotsenburg) volloopt met carnavalsbezoekers. ,,Er moet nu een grote zwarte afscherming voor de etalage komen. Dat trekt niet echt veel mensen, gok ik'', grapt hij.



Van den Krommenacker opende de winkel in december vorig jaar, omdat hij wilde ontdekken hoe de jongeren in de regio tegen zijn ready-to-wear collectie aankijken. Hij keert aanstaande woensdag terug naar Nederland en zal dan bijgepraat worden over de situatie.



Modekoning van den Krommenacker geniet respect over de hele wereld. Zo stonden zijn creaties centraal in America's Next Top Model, droeg Nederlandse royalty zijn jurken en ontwierp hij huwelijkskledij voor onder meer Chantal Janzen en Yolanthe Cabau-Sneijder.