Bespeurde ik nou leedvermaak bij EenVandaag bij de onthulling over Jan Slagter?

Dat was een pikant rapportje van de Inspectiedienst Gezondheidszorg dat EenVandaag maandag openbaarde. In het Ben Oude Nijhuis, een kleinschalig verpleeghuis voor mensen met dementie dat Omroep MAX-baas Jan Slagter twee jaar geleden begon in Rotterdam, is van alles niet in orde.



Het was de opening van de actualiteitenrubriek en door de dreigende toon was ik even bang dat bewoners er opgesloten werden in de bezemkast of hele dagen in vieze luiers zaten te soppen. Toen het bleek te gaan om abstractere begrippen als medicatieveiligheid en het ontbreken van psychologische ondersteuning, haalde ik toch even opgelucht adem. Al zijn die normen er natuurlijk niet voor niets. Slagter en de zijnen hebben een half jaar om orde op zaken te stellen.