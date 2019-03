Beseffen de deelnemers aan mr. Frank Visser wel waar ze zich voor lenen?

Ik vraag me steeds vaker af wie meelijwekkender zijn: de ruziënde buren die meedoen aan Mr. Frank Visser Doet Uitspraak of de tv-makers die deze stumpers voor hun eigen gewin voor de camera zetten. Natuurlijk sussen zij hun geweten met het argument dat deze mensen uit vrije wil meedoen en weten voor welk programma ze zich aanmelden. Alleen betwijfel ik of de deelnemers voldoende hersencellen bezitten om te overzien wat de gevolgen kunnen zijn, zeker als je hoort wat ze allemaal uitkramen.



Neem nou de aflevering van woensdag. Het was een vrij overzichtelijke zaak, maar wel één die steeds schrijnender werd: poes Sheeba uit Lopik komt al tien jaar over de vloer bij de buren. Volgens hen omdat Sheeba door zijn baasjes niet goed verzorgd wordt. Welnee, zeggen zij, de buren zijn notoire kattenlokkers. Ze hebben Sheeba omgedoopt tot Daisy ‘omdat dat beter bij haar past’, geven haar eten, gaan met haar naar de dierenarts en stopten haar zelfs twee weken in een dierenpension toen ze met vakantie gingen.