Bertie Steur opnieuw te zien als kandidaat in All Stars-editie van Expedition Robinson

RENESSE - Expeditie Robinson komt over twee weken met een All Stars-editie op RTL 4. Zes oud-winnaars en tien(halve) finalisten strijden elf weken lang om de hoogste eer. Boerin Bertie Steur uit Renesse werd ook gevraagd nog een keer mee te doen.

Heel veel kan de bekende Zeeuwse nog niet loslaten over haar deelname omdat het programma nog niet is uitgezonden. ,,Wat ik wel kan zeggen, is dat het weer een expeditie was", klinkt het geheimzinnig maar optimistisch.

Tijdens haar eerste deelname zat Steur bijna een maand op afvallerseiland, eerst in haar eentje en vervolgens elke keer met een weggestemde kandidaat. ,,Ik heb het die eerste keer niet super zwaar gehad", blikt Steur terug. Hoewel ze in een eerder gesprek aangaf geen televisiecarrière te ambiëren, kon ze deze kans toch niet laten liggen. ,,Ik vond het de eerste keer al geweldig. Dat ik voor een tweede keer werd gevraagd was echt een cadeau. Normaal gesproken word je maar één keer voor zo een programma gevraagd.”

De Zeeuwse boerin verwierf in 2014 landelijke bekendheid dankzij haar deelname als eerste lesbische vrouw aan Boer zoekt vrouw. Haar deelname trok de aandacht van het programma Expeditie Robinson. In 2016 nam ze voor het eerst deel aan het survivalprogramma. Tijdens die editie werd ze als eerste weggestemd maar ze wist zich terug te knokken en uiteindelijk won ze zelfs de finale.

Helaas kan ze op dit moment nog niet heel veel los laten over de proeven van de All Stars-editie van Expeditie Robinson en het blijft dus gissen naar hoe ze het er dit keer vanaf heeft gebracht. Voor het hele verhaal moeten we de uitzendingen kijken en daarna kan ze vertellen hoe ze het dit keer heeft beleefd. Haar stem verklapt desondanks dat het opnieuw een fantastische belevenis moet zijn geweest.

‘Meteen volmondig ja gezegd’

Een oud-kandidaat die wel wat meer kon loslaten over zijn deelname, is Ferry Doedens. Hij vertelt dat hij ‘onmiddelijk te porren’ was voor de All Stars-editie. ,,Ik heb meteen volmondig ja gezegd”, stelt de acteur annex zanger over het telefoontje dat hij ‘ergens halverwege 2021 kreeg. ,,Deze kans wilde ik me niet laten ontnemen. Expeditie Robinson is en blijft iets bijzonders.”