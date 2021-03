Bert Visscher is voor het eerst in zijn leven lui: ‘Pien zei: ga nou eens aan dat boek werken’

Doodsoor­zaak Finse metalar­tiest Alexi Laiho (41) bekendge­maakt

6 maart De doodsoorzaak van de Finse metalmuzikant Alexi Laiho (Children of Bodom) is drie maanden na zijn overlijden bekendgemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat de Laiho stierf aan ernstige lever- en alvleesklierbeschadiging door overmatig alcoholgebruik. Ook werd er een mix van slaappillen, pijnstillers en opioïden in zijn lichaam gevonden. Dat heeft zijn weduwe Kimberly Goss bekendgemaakt.