Bert Visscher hervat try-outs na pauze door ziekte

,,Bert voelt zich nu goed en het vooruitzicht op herstel lijkt gunstig”, aldus zijn manager. De try-outs in de afgelopen maanden die vervallen zijn, haalt Visscher volgend seizoen in. De première, die eind januari in Doetinchem gepland stond, is vervallen omdat de show nog niet af is. ,,We plannen geen nieuwe officiële première, maar we denken dat de show in april klaar is”, stelt zijn manager.