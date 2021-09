Bert van der Veer in nieuw boek: ‘Koningin Juliana in het water? Niet uitzenden’

In zijn magnum opus van ruim 450 pagina’s blikt Van der Veer terug aan de hand van quotes van 1000 televisiemakers met verhalen en anekdotes, zoals toen verslaggever Jan Gerritsen ooit meereisde mee met koningin Juliana naar de West en zij uit het bootje in het water viel. De camera’s hadden het geregistreerd, maar de RVD verzocht Gerritsen vriendelijk deze scene niet te gebruiken. Gerritsen in het boek: ‘Ik ging direct akkoord. Zoiets kweekt vertrouwen bij de koninklijke familie’. ,,Dat is vandaag de dag toch ondenkbaar, of toch niet”, grijnst Van der Veer die wat nieuws betreft ook de moord op J.F. Kennedy aanhaalt. Op 22 november 1963 werd de president neergeschoten rond half acht onze tijd. ,,Een schok ging door de wereld. ,,Maar het was een bericht, meer niet. Zo gênant. Foto’s hadden ze niet. Die lagen op de redactie in Hilversum, terwijl de uitzending uit Bussum kwam. Er was geen telefoonverbinding met Amerika. Er was meer aandacht voor een bezoek van prins Bernhard aan een postduivententoonstelling. Pas twee uur later kwam het echte nieuws. Nogmaals, dat is toch niet voor te stellen?”