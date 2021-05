Bente, Celia en Linn brengen indrukwekkende versie van Nothing Else Matters

Coach Sanne wilde Celia, Linn en Bente tegenover elkaar zetten omdat ze ervan overtuigd was dat het een ‘briljante battle’ zou worden. Omdat ze het nummer Nothing Else Matters van Metallica hen niet aan wilde doen, koos ze voor een gecoverde versie van het lied, gezongen door zangeres Lissie. De keuze van Sanne bleek een goede inschatting te zijn geweest, want toen Bente de eerste noten van het nummer met haar vioolspel inzette, hingen zowel de kijkers thuis als de coaches aan haar lippen. Ook de andere meiden wisten het publiek met hun stemmen in te pakken. En naarmate het nummer vorderde, leek het samenspel steeds beter uit de verf te komen.

Coach Sanne gaf na afloop een staande ovatie, maar ook Snelle, Ali B. en Ilse DeLange waren stomverbaasd over de kwaliteit van het optreden. ,,Ik zat er helemaal in”, reageerde Ali. Toch had hij een vraagje: was de extra troef van Bente niet een doorn in het oog? ,,Nee hoor, dat maakt het alleen maar af”, klonk het sportief. Zoals altijd kon er maar een iemand door naar de volgende ronde. Een lastige keuze voor Sanne, maar ze koos uiteindelijk voor Bente. ,,Echt top gedaan”, complimenteerde ze het jonge talent.



Ook de kijkers thuis stonden versteld van het optreden van de meiden. ‘Pff kippenvel! Drie meisjes die in de battle ‘even’ Nothing Else Matters zingen’, schrijft iemand. En een andere toeschouwer: ‘Sodeknetter, wat is dit goed!’