'Bennifer' zoenend gespot in Malibu

Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn innig zoenend gespot in Malibu. Dat melden diverse Amerikaanse media. De geruchtenmachine over de hereniging van Ben en Jennifer, die van 2002 tot 2004 samen waren, draait al enige tijd op volle toeren. Maar de twee laten zelf nog niets los over de mogelijke herstart van ‘Bennifer’, zoals het koppel werd genoemd.