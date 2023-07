B&B vol liefde trapt af met 984.000 kijkers, beste seizoensopening sinds begin programma

In 2021 startte B&B vol liefde met ruim 764.000 kijkers. Het jaar daarvoor zagen zo’n 679.000 kijkers de aftrap. Beide jaren stond de serie wel tegenover kijkcijfer-gigant De slimste mens , dat dit jaar op 31 juli van start gaat. B&B vol liefde trok vorig seizoen dagelijks rond de 800.000 kijkers naar de commerciële familiezender. Het programma is ook te zien op Videoland. Maar hiervan deelt RTL geen kijkcijfers.

Het Nederlandse tv-format is inmiddels verkocht aan buitenlandse zenders. Er zijn inmiddels ook versies van de datingshow te zien in België en Frankrijk. De voice-over wordt dit seizoen verzorgd door Jeroen Kijk in de Vegte. In het programma worden acht in het buitenland woonachtige Nederlandse bed & breakfast-eigenaren gevolgd. Het gaat om vijf mannen en drie vrouwen die via het programma hopen de liefde van hun leven te ontmoeten.