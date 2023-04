B&B Vol Liefde-deelnemer Jacob zet Portugese villa te koop voor 7,9 miljoen euro: ‘Het is elke euro waard’

Voormalig B&B Vol Liefde -deelnemer Jacob de Vries heeft zijn enorme villa in de Portugese Algarve te koop gezet. Het prijskaartje van 7,9 miljoen euro is fors, maar volgens de bed and breakfast-houder elke euro waard. ,,Alleen al de planten in de tuin kosten 1 miljoen euro.”

Enige tijd geleden besloot De Vries zijn paradijs bij Albufeira te koop te zetten, omdat hij graag hypotheekvrij wil zijn. ,,Het is een enge, onzekere wereld en ik ben met de b&b afhankelijk van mensen die in vrijheid kunnen reizen”, verklaart hij aan deze site. ,,Ik wil niet weg en ik ga ook niet echt weg, ik heb mijn oog al laten vallen op een stuk grond in de buurt met waanzinnige mogelijkheden.”

De villa, die uitgebreid in beeld kwam in het eerste seizoen van B&B Vol Liefde, ligt op een heuveltop en heeft panoramisch uitzicht over de omgeving én de Atlantische oceaan. De totale woonoppervlakte bedraagt 1500 meter en het huis telt tien slaapkamers, twee aparte gastenverblijven en veertien badkamers. Er is een zwembad en een tennisbaan waar geregeld professionele tennissers komen trainen. Ook is er een yogaruimte, een gameroom, een eendenvijver en een tropische tuin.

Van woestijn naar exotische tuin

In die tuin staat een vermogen aan planten, zegt Jacob. Nadat hij het huis kocht in 1999, destijds slechts 500 vierkante meter, maakte hij van de woestijn die het was een oase met palmbomen, exotische cactussen en fruitbomen ,,Ik krijg reacties van mensen die zeggen dat ik de hoofdprijs wil hebben en het belachelijk duur is, maar alleen al in die tuin staan bij elkaar planten ter waarde van 1 miljoen euro.”

Volledig scherm Jacob bij zijn visvijver. © Marlies van Leeuwen

Hij maakt een rekensommetje: 1500 vierkante meter met een prijs van 2500 euro per vierkante meter (‘niets vreemds'), die tuin, de bijzondere locatie én de mogelijkheid om nog eens 1500 vierkante meter erop te mogen bouwen. Bovendien moet hij er naar eigen zeggen én veel belasting over betalen én zijn hypotheek van aflossen. ,,Zoveel hou ik er niet aan over, hoor. Dit moet ik er gewoon voor hebben om verder te kunnen”, zegt De Vries. ,,Hier in de buurt bij Quinta do Lago, een resort voor de rijken waar onder andere Louis van Gaal zijn villa heeft, koop je voor 8 miljoen niet eens een derde van het huis dat ik heb.”

Eigenlijk had hij het huis onlangs al verkocht. Het koopcontract lag al klaar, maar de koper trok zich op het laatste moment terug. ,,Een man met Parkinson, met zat geld, die hier graag zijn laatste tijd wilde leven, en makkelijk vrienden en familie zou kunnen ontvangen. Maar zijn omgeving was het er niet mee eens”, zegt De Vries. ,,Dus nu wacht ik rustig op een nieuwe koper. En als dat niet lukt, heb ik een plan b. Dan ga ik zelf nieuwe gastenappartementen erbij bouwen, dat zit zeker het hele jaar door vol.”

Een nieuwe vriendin

Jacob probeerde via B&B Vol Liefde in 2021 aan de vrouw probeerde te komen, maar dat mislukte faliekant. Hij kreeg vier vrouwen op bezoek waar het totaal niet mee klikte. Na de opnames kreeg hij wel een relatie met een van de brievenschrijfsters die niet in het programma te zien was, maar dat liep uiteindelijk stuk. ,,Maar nu heb ik sinds een half jaar een leuke, nieuwe vriendin”, zegt De Vries, die vorig jaar ook zijn eigen realityshow op Videoland had, De Ware Jacob. ,,Een Braziliaanse, een heel leuk ding dat me graag helpt met de b&b.”