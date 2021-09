B&B-Jacob heeft vlinders in zijn buik: ‘Het is heel pril’

Binnenkort worden de koffers gepakt ‘voor een avontuur’ en bekijken ze of het daadwerkelijk kan uitgroeien tot een ‘perfecte liefde’. Het is nu nog in een pril stadium, laat Jacob aan deze site weten, maar ‘alle dingetjes kloppen’. Verder wil hij in anonimiteit onderzoeken of het wat wordt.

Het avontuur van Jacob, die afgelopen zomer in B&B Vol liefde vier vrouwen over de vloer kreeg, liep uit op een grote teleurstelling. Monica, Jennie, Anita en Segrun vermaakten zich meer dan prima in de Portugese villa van Jacob, maar dat was ook direct het probleem. Ze vermaakten zich vooral met elkaar en niet met Jacob. Die liet doorschemeren zich best wel eenzaam te voelen, ondanks dat hij in een huis vol vrouwen zat.