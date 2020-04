Ben Cramer hoopt dat coronacrisis mensen naar elkaar doet omkijken: ‘Egoïsme straalde eraf’

Hoe beleeft u deze tijd?

,,Het is een surrealistische periode. Het lijkt wel een boze droom waar we in zitten. Als ik denk aan al die ondernemers, theaters, musicals en optredens die nu stil liggen en dat dit tot 1 juni duurt. Dit culturele seizoen kunnen we wel als verloren beschouwen. Voordat dat allemaal weer is opgestart en ingehaald. Maar als ik dat afweeg tegen wat er nu speelt en de slachtoffers die nu vallen... Laten we het beste hopen voor die mensen. Het klinkt misschien raar, maar het lijkt wel of de wereld wordt ge-reset. Het brengt je met beide benen weer op aarde. Goed als we weer een beetje om anderen gaan denken, het egoïsme straalde er de laatste tijd van af. Laat het daar dan een les in zijn.”