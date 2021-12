Ben Affleck noemt uitspraken over drankgebruik tijdens huwelijk Jennifer Garner ‘uit verband gerukt’

Affleck zei eerder bij The Howard Stern Show dat hij zich gevangen voelde in zijn huwelijk met Garner en elke dag een fles whiskey dronk . Ook verklaarde hij waarschijnlijk nog altijd aan de drank te zijn geweest als Jennifer en hij nog steeds getrouwd waren. Die uitspraken leverden hem een storm aan kritiek op, wat de acteur niet zag aankomen.

,,Mensen hebben het gesprek een andere draai gegeven, waardoor het nu lijkt alsof ik dingen heb gedaan, terwijl ik juist het tegenovergestelde heb gedaan. Ik heb gezegd dat we veel respect voor elkaar hebben en onze kinderen altijd op de eerste plek zetten, wat we ook deden toen onze relatie wankelde. En vervolgens wordt er gezegd dat ik mijn ex-vrouw de schuld geef van het feit dat ik dronk en dat ik gevangen was. Ik word neergezet als de meest vreselijke, ongevoelige, afschuwelijke klootzak. En dat ben ik niet, dat weet ik gewoon. Ik zou nooit willen dat mijn kinderen zouden denken dat ik slecht over hun moeder spreek”, aldus Ben, die tijdens zijn bezoek aan Jimmy Kimmel werd vergezeld door zijn vriendin Jennifer Lopez, die backstage bleef wachten.

Of de woorden van Affleck effect hebben gehad, is nog maar de vraag. Opnieuw wordt hij op sociale media door de mangel gehaald. ‘Je zegt dat je dingen niet hebt gezegd die je wel hebt gezegd. Luister het nog maar eens terug. Je zegt letterlijk dat je je gevangen voelde en daardoor weer bent gaan drinken. Ontken dit nou niet, je maakt het alleen maar erger’, schreef iemand bijvoorbeeld. Een ander zei: ‘Wat een wanhoopsoffensief om bij je vriendje in zijn talkshow je reputatie te redden omdat je een nieuwe film aan het promoten bent. Had het gewoon daarbij gehouden toen je bij Howard Stern zat, niemand zit te wachten op privézaken over je ex-vrouw die je altijd heeft bijgestaan. Dat is niet chique, maar het nog minder chique om nu te zeggen dat de media het verdraaid hebben.’