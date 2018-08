'Ben Affleck gaat naar afkickkliniek'

Volgens de entertainmentsite gaat het al een tijdje niet goed met Ben, die eerder open was over problemen met alcohol. Jennifer zou woensdag naar hem toe zijn gegaan om hem op het hart te drukken hulp te zoeken. De acteurs hebben samen drie kinderen. Ben zou niet veel overtuiging nodig hebben gehad, en het stel vertrok nog diezelfde middag naar een kliniek.



De Oscarwinnaar liet zich eerder behandelen voor zijn alcoholverslaving. In 2001 liet zijn woordvoerder weten dat hij 30 dagen had doorgebracht in een kliniek nadat hij had besloten dat er een completer leven op hem wachtte als hij zou stoppen met alcohol.