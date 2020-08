Belofte maakt schuld: Bram Krikke laat tattoo van ‘pornomapje’ zetten

Het begon in mei als een onschuldig grapje: Brams vriendin Didi tekende met eyeliner een mapje op zijn borst, waaronder ‘porno’ te lezen was. De 25-jarige dj deelde het kunstwerkje vervolgens met zijn bijna miljoen volgers op Instagram. Het duurde dan ook niet lang tot iemand hem uitdaagde om de tekening bij 500.000 likes echt als tatoeage te nemen.



Krikke, die deze week bekendmaakte Slam in te ruilen voor Qmusic, had aanvankelijk niet gedacht dat hij überhaupt zoveel likes zou scoren op een foto. Maar zijn volgers bleken fanatiek en binnen een mum van tijd tikte hij de 500.000 likes aan. ,,Het kwaad is al geschied, dus nu moet ik hem rocken ook. En als ik het niet doe, blijft dit me voor de rest van mijn leven achtervolgen”, zei Krikke daarover tegen deze site. ,,De volgende keer denk ik wel even drie keer na.”



Vandaag deelt Krikke op zijn Instagram en YouTube-kanaal dat hij de tatoeage daadwerkelijk heeft laten zetten. ‘Belofte maakt schuld’, schrijft hij bij een kiekje waarop de tattoo-artiest over Krikke heen buigt. In de video die de radio-dj op YouTube deelt is het eindresultaat te zien.



‘En iedereen maar denken dat je het niet zou doen’, reageert actrice Britt Scholte onder de foto. Andere volgers van Krikke zien er de humor wel van in. ‘Held!’, reageren meerdere mensen.