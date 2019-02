Belgische Wie is de mol? begint zonder slinkse mol

Presentator Gilles de Coster maakte gisteren bekend dat de nieuwe Mol-zoektocht zonder mol begint. Hij of zij - er doen evenveel mannen als vrouwen mee - zal dus compleet onvoorbereid aan zijn of haar job als slinkse saboteur moeten beginnen. En zal dus ook, net als in Nederland, bij een goed gevulde pot geen aanspraak kunnen maken op een geldprijs. En natuurlijk hoeft de mol nooit naar huis.

,,Zonder mol aan De Mol beginnen, dat is nooit eerder gebeurd”, zei Gilles de Coster gisteren tegen Het Laatste Nieuws in België. ,,We zijn met tien kandidaten vertrokken, maar in tegenstelling tot vorige jaren, waar de mol steevast vooraf werd aangeduid en volledig werd voorbereid, wordt de saboteur nu pas tijdens de eerste aflevering gekozen. De kijkers thuis kunnen dat proces volledig volgen. Uiteraard gaan we niet verklappen wie wij uiteindelijk hebben aangeduid, we willen het plezier niet vergallen. Maar de verrassing, de ontsteltenis bij de kandidaten, de ontreddering: die zullen wel in de aflevering te zien zijn.”

Waarom zo'n verandering die in Nederland nog nooit is vertoond? De Coster: ,,We proberen elk jaar opnieuw te verrassen en de kijkers op het verkeerde been te zetten. Niet dat we dwangmatig iets nieuws willen introduceren. Maar doen wat niemand verwacht, willen we wel koesteren. Het idee om zonder mol te vertrekken, vonden we echt gaaf. We wilden dit jaar gewoon met een knal openen. Met als extraatje dat de kijkers bij aanvang voor het eerst meer weet dan de kandidaten.”

Volgens de presentator heeft de keuze om zonder mol te vertrekken verregaande gevolgen gehad, vooral voor de speler die plotseling werd gebombardeerd tot mol. ,,Het gevolg was dat we onze mol tijdens de opnames elke avond ter plaatse hebben moeten briefen. Voorgaande seizoenen kozen we de mol al weken voor de opnames en zagen we hem of haar voor de start tientallen keren, bekeken we samen elke proef, gingen we na waar er eventueel gesaboteerd kon worden. Dat is nu dus allemaal niet gebeurd. Tussen de opnames door moest de mol soms midden in de nacht worden bijgepraat of geadviseerd.”