Belgische ontwerper Raf Simons eerder weg bij Calvin Klein

Twan Huys verrast Davina Michelle: ze zingt in voorpro­gram­ma Pink

21 december Davina Michelle staat op 11 augustus op het Malieveld in Den Haag in het voorprogramma van haar grote idool Pink. Dat maakte Twan Huys vrijdagavond bekend tijdens zijn Late Night-show op RTL4. De Rotterdamse zangeres reageerde enthousiast. ,,Het is een grote verrassing voor me. Fantastisch dat dit gaat gebeuren’’, stamelde ze.