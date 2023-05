Belgische kroonprinses Elisabeth leert met nieuw wapen schieten, en hierom zullen we Amalia dat niet zien doen

met video Bedreigde Amalia in kleurrijk Rotterdam: ‘Ik kan niet vrolijker zijn’

Koningsdag in Rotterdam was de eerste Koningsdag sinds prinses Amalia ernstig bedreigd en hevig beveiligd wordt. Toch was daar weinig van te merken. Wel van het kleurrijke volksfeest, met name ten zuiden van de Nieuwe Maas. En emoties bij het koningspaar bij het optreden van Lee Towers.