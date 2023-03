Beleving popconcert in gevaar bij verlagen muzieknorm: ‘Fans komen al boven Harry Styles uit’

gehoorschadeMet het verlagen van de geluidsnorm komt de beleving van sommige concerten in Nederland in gevaar. Dat zegt Ruben Brouwer, ceo van Mojo Concerts, de grootste concertorganisator van ons land. Het gaat met name om artiesten die bekendstaan om hun luidruchtige fans. ,,Het publiek van Harry Styles komt vaak nu al boven zijn muziek uit. Hoe moet dat dan straks?”

Als het aan de Gezondheidsraad ligt, moet muziek in de toekomst nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt, drie decibel minder dan nu is afgesproken. Dat lijkt misschien weinig, maar het gaat in feite om een halvering (!) van het geluid.

Zelfregulering alleen, zoals nu door evenementenmakers in een convenant is afgesproken, is mogelijk niet meer voldoende en er zal daarom aan wetgeving moeten worden gedacht, aldus de raad. Veelvuldig of langdurig hard geluid horen, zoals tijdens concerten en ook via eigen apparatuur als oortjes, kan leiden tot gehoorschade. Uit Nederlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zo’n 54 procent van de 12- tot en met 18-jarigen op dit moment risico loopt.

De maximale 100 decibel is overigens niet door de Gezondheidsraad zelf bedacht: Nederland zou ermee aansluiten bij omringende landen en bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Maar of het verlagen van deze geluidsnorm ook daadwerkelijk de kans op gehoorschade vermindert, durft Mojo Concerts niet te zeggen. ,,Ik ben geen expert, en ik zie dat ook audiologen hierover verdeeld zijn’’, zegt ceo Ruben Brouwer. ,,Wat ik wel weet is dat je voor een concert een bepaalde dynamiek nodig hebt om voor een optimale beleving te zorgen. Als je heel rigide op die 100 decibel gaat zitten, kan dat bij sommige shows een probleem opleveren. De vraag is: wil je iets hebben waar de branche mee kan werken en waar de bereidheid is dat echt te handhaven, of ga je iets van bovenaf opleggen?”

De Tweede Kamer nam deze week met grote meerderheid een motie aan waarin staat dat het maximale geluidsniveau naar beneden moet. Met deze volgende stap verhoogt de Tweede Kamer de druk op staatssecretaris Maarten van Ooijen (Gezondheid) om werk te maken van het tegengaan van gehoorschade onder jongeren. Een debat hierover is nuttig, maar de focus die er nu ligt op concerten en festivals is buitenproportioneel, vindt Brouwer. ,,Nederlanders gaan gemiddeld één keer per jaar naar een concert. Het is te kort door de bocht om te stellen dat men alleen op die manier gehoorschade oploopt. Wij realiseren ons dat gehoorschade een onderdeel is van het product dat wij leveren. We doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat het goed en veilig is, zoals met voorlichting en preventie.”

In een zogeheten convenant verbinden poppodia, organisatoren van evenementen en feesten, sportscholen, verenigingen en bioscopen en filmtheaters zich om verschillende maatregelen te nemen tegen te harde muziek. Dat convenant loopt eind dit jaar af. Het verlagen van de geluidsniveaus zal voor evenementenmakers echter reden zijn ‘de waarde van het convenant tegen het licht te houden’, zo stelt de Vereniging van Evenementenmakers (VVEM).

Mojo Concerts kan zich daar alles bij voorstellen. ,,Iedereen in onze sector doet zijn stinkende best om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden. We werken met professionals die precies weten hoe ze met geluid en volume moeten omgaan. We houden ons keurig aan de norm, rapporteren alles netjes aan de overheid. De handhaving is helemaal op orde. Je wilt dat dit zo blijft. Dat iedereen welwillend blijft om hieraan te werken. Ik vraag mij af of regelgeving dan de manier is.”

Een dergelijk hoog geluidsniveau komt overigens niet zozeer voor in de bekende grote zalen zoals de Ziggo Dome of de Afas Live, maar juist elders, waar men zich nog wat minder inhoudt, zoals kleinere kroegen of feestschuurtjes. Het steekt de partners binnen het convenant dan ook dat zij dreigen afgestraft te worden voor hun openheid, terwijl bijvoorbeeld horeca niet aan het overleg meedoet. ,,Het kan voor bezoekers verwarrend zijn dat zij niet zijn aangesloten bij dit convenant. Hierdoor kan het voorkomen dat er op een evenement twee verschillende normen en maatregelen gehanteerd worden’’, zegt een woordvoerder van de GGD GHOR, een van de partners. Zo kan het zijn dat de muziek binnen heel hard staat en buiten bij het evenement niet.

Mojo begon in 1968 op een zolderkamer op initiatief van Berry Visser en Leon Ramakers. Het bedrijf is uitgegroeid tot de grootste concertorganisator van Nederland en is inmiddels ook een toonaangevende speler op het Europese toneel. Ze organiseert vele concerten en festivals die nog altijd tienduizenden bezoekers trekken, zoals Lowlands en Pinkpop. Mojo was de eerste die een stadionconcert in de Rotterdamse Kuip organiseerde. Bob Dylan, met Eric Clapton in het voorprogramma, hadden die primeur in juni 1978.

