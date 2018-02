Belangengroepen willen boycot VI na grap Van der Gijp: 'Treurige transfobie'

COC en TNN noemen de actie 'treurig'. ,,Iemand worstelt een leven lang met haar identiteit, heeft de moed om daar publiek voor uit te komen en het enige wat de heren van VI kunnen verzinnen is om zo iemand belachelijk te maken'', reageren TNN-voorzitter Brand Berghouwer en COC-voorzitter Tanja Ineke. ,,Blijkbaar zijn ze met hun ideeën over transgenderpersonen en homo’s diep in de vorige eeuw blijven hangen.''



Volgens Ineke is dit voor de sponsoren hét moment om met het populaire programma te breken. ,,Het is niet de eerste keer dat de heren zich zo uitlaten'', zegt ze. ,,En daarover is al met hen gesproken, daarover is al debat geweest, maar het helpt niet.''



Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp verdedigen zich vaak door te zeggen dat ze opereren in de sfeer van een voetbalkantine, waar harde grappen gewoon door de beugel kunnen. Dat vindt Ineke belachelijk. ,,Juist in de sport is het zo'n gevoelig onderwerp. Voor LHBTI'ers die zich staande proberen te houden in die wereld is dit zo niet-helpend.''