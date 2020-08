Bekende Youtuber (29) woest na seponeren ernstige mishandeling: ‘Moest maandenlang herstellen’

De op YouTube populaire presentator Jeroen Holtrop (29) is met stomheid geslagen. Het Openbaar Ministerie vindt dat er onvoldoende overtuigend bewijs is om een strafzaak te beginnen tegen de man die Holtrop op een uitgaansavond het ziekenhuis in geslagen zou hebben. Dat blijkt uit een brief die deze site heeft ingezien. De Youtuber neemt een advocaat in de arm om alsnog vervolging af te dwingen. ,,Ik kan me gewoon niet voorstellen dat justitie te weinig bewijs heeft.”

Holtrop, ex-presentator van PowNews en inmiddels eigenaar van een populair YouTube-kanaal, werd in maart vorig jaar naar eigen zeggen slachtoffer van een zware mishandeling. ,,Ik en mijn vrienden kwamen uit de kroeg en liepen langs de grachten in Delft. Daar was een schermutseling gaande tussen een stel mannen. Toen mijn vrienden dat probeerden te sussen, kreeg ik als buitenstaander een enorme klap tegen mijn hoofd. Gewoon zomaar, terwijl ik op een afstandje stond te kijken. Het was heel heftig.”

De slechts 1,65 meter lange presentator viel met een smak tegen de grond en raakte bewusteloos. In het ziekenhuis werd hij wakker met flinke verwondingen aan het hoofd, waaronder gebroken jukbeenderen en een hersenkneuzing. ,,De arts ging er op basis van de verwondingen van uit dat ik met een stomp voorwerp was geslagen. Maar ik vertelde hem dat het met blote vuisten was gedaan. Door een kickbokser, hoorde ik een dag later. Dankzij sociale media weet ik inmiddels wie hij is.”

Woest

Vrienden van Holtrop, die er die avond bij waren, legden op het politiebureau een verklaring af waaruit zou blijken dat Holtrop helemaal niets verkeerds heeft gedaan. Ook zijn er bewakingsbeelden van het incident, stelt Holtrop. ,,Ik kan me gewoon niet voorstellen dat er te weinig bewijs is. Je hebt getuigen, camerabeelden, je hebt een verdachte met wie je hebt gesproken, hoe veel heb je nog nodig?” verzucht Holtrop.

Quote De politie was blij met het dossier en ging ervan uit dat het tot een zaak zou komen. Maar in het afgelopen jaar heb ik bijna niets gehoord Jeroen Holtrop

De presentator hekelt de manier waarop justitie met de zaak omspringt. ,,De politie was blij met het dossier en ging ervan uit dat het tot een zaak zou komen. Maar in het afgelopen jaar heb ik bijna niets gehoord.”

Holtrop belt iedere maand om te vragen hoe het ervoor staat, zegt hij. ,,Vaak krijg je te horen: geen ontwikkelingen. Maar pas geleden hoorde ik opeens dat ze mijn zaak geseponeerd hadden. Daar moest ik dus op eigen houtje achterkomen. Kom op, zo ga je toch niet met slachtoffers van een misdrijf om?” Holtrop reageerde woest en nam direct contact op met strafrechtadvocaat Sébas Diekstra.

Maandenlang revalideren

,,Volgens hem moet ik het hier absoluut niet bij laten zitten”, aldus Holtrop. ,,Ik verdien het om op z’n minst het politiedossier in te zien. Als daaruit blijkt dat er een goede reden voor is om de zaak te seponeren: so be it. Maar ik ben gewoon erg benieuwd naar de reden. Ik ben hier slachtoffer, moest maandenlang revalideren, kon ook al die tijd niet werken. Ik verdien meer dan alleen een kort briefje waarin staat: te weinig bewijs.”

Advocaat Diekstra bevestigt dat hij de Youtuber vertegenwoordigt. Binnenkort doet hij een poging om het dossier op te vragen. ,,Dat willen we zo snel mogelijk hebben. Wij willen weten wat er aan bewijs ligt. Dat het Openbaar Ministerie stelt dat er onvoldoende overtuigend bewijs is, betekent niet dat dat ook daadwerkelijk zo is. Er worden wel vaker zaken op deze manier snel afgedaan. Dat laten we hier niet gebeuren.”

Het Openbaar Ministerie kon vanavond geen inhoudelijke reactie geven.

