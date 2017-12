Behandeling Kim Kardashian voor huidaandoening blijkt effectief

In een bericht op Instagram was ze vandaag door het dolle heen. ,,OMG mijn psoriasis is bijna verdwenen. Het beste kerstcadeau!'', plaatste ze over een foto van haar vrijwel gladde been. De schoonheid onthulde vorige maand aan People dat het steeds beter met haar ging sinds ze was overgestapt naar een vorm van lichttherapie. Kardashian zei dat de ziekte voor 60 procent was verdwenen ,,Dat is fantastisch, want dat is het niet in jaren geweest.''