Begrafenis baby Jasmijn zorgt voor tranen bij kijkers: ‘Nooit gedacht dat ik zou huilen bij GTST’

In het slot van de aflevering zakt het mandje met daarin het overleden baby'tje in het grafje. Als ze bijna de bodem bereikt, breekt Shanti. ,,Stop, stop, stop”, snikt ze. Terwijl ze volledig breekt, speelt op de achtergrond How Can We Hang On to a Dream van Tim Hardin. Ze wordt getroost door haar echtgenoot Rik de Jong, die terwijl hij haar omhelst, zegt: ,,We moeten haar laten gaan.”