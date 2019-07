Beestachtig mooi voor The Lion King: zo draag je het best een dierenprint

Na lang wachten is The Lion King eindelijk terug in de bioscoop. Dat zorgt bij veel mensen - vooral bij millennials die zijn opgegroeid met de originele animatiefilm - voor olijke Disney-safariwoede. Voor wie zich volledig wil inleven, is er een gemakkelijke oplossing: ga gekleed in een dierenprintje. Toepasselijk én stijlvol!

Dierenprints doen het al een tijdje goed in de modewereld. En wij hebben zo’n donkerbruin vermoeden dat hier niet snel verandering in zal komen. ,,Dierenprints zijn de nieuwe streepjes. Ze zijn never out of fashion“, bevestigt stylist Sarah Roelstraete. ,,Omdat de beestige prints al een tijdje meegaan, willen we voor het komende seizoen iets spannend. Mijn advies: durf te experimenteren!”

In de paskamer

Wil jij ook graag een luipaard- of tijgerpatroon dragen, zonder te lijken op een grote kat? Roelstraete deelt haar ultieme do’s-and-don’ts zodat je niet de mist ingaat. Een goede keuze begint volgens haar al in de paskamer. ,,Let goed op de pasvorm. Kleding met een dierenprint moet goed vallen, en zeker niet te strak zitten of ‘trekken’.”

Volledig scherm Sarah Roelstraete: ,,Dierenprints kan je perfect combineren met wit, zwart of geel.” © BRUNO PRESS

Let ook op het materiaal waaruit je kledingstuk gemaakt is. ,,Voor een classy look blijf je beter weg van goedkope stoffen, zoals fluweel. Kies in die plaats voor mooie stoffen zoals satijn en chiffon of stoere denim en katoen.”

Thuis voor de spiegel

Bij dierenprints balanceer je altijd op de grens tussen superstijlvol of een tikje ordinair. Nog een tip om te voorkomen dat je niet omvalt naar de foute kant? ,,Zorg ervoor dat je je outfit niet te bloot maakt. Een rok of broek met dierenprint combineer je het best met een bovenkant zonder diepe decolleté”, stelt de stylist vast.

Volledig scherm Sarah Roelstraete: ,,Een luipaard- of tijgerprint kan je het best combineren met gouden juwelen.” © BRUNO PRESS

Het moeilijkste is inderdaad het combineren. Weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Begin dan klein. ,,Kies voor kleine details in je outfit, zoals een clutch, pumps of een riem met een opvallende print. Hierdoor kan het bijna niet fout lopen. Of ga voor chique en simpel in één opvallend item met een dierenprint, zoals een jas, jurk of blazer. Combineer met zwart, want elke dierenprint kan met zwart. Wit of aardetinten zijn ook een optie. Zo vermijd je dat het geheel te schreeuwerig wordt”, legt Roelstraete uit. ,,Minder klassiek, maar zeker even mooi, is de combinatie met zachte kleuren zoals pastelroze, zacht geel of oranje. Deze kleuren kan je het best dragen met een luipaardpatroon of een andere dierenprint met bruinige tinten.”

Mag het voor jou wat gewaagder zijn? ,,De durvers onder ons kunnen mixen en matchen. Probeer je kledingstuk speels te combineren met streepjes, ruiten of bloemen. Kijk maar naar coole merken als Essentiel en Scotch&Soda, zij doen dat ook.”

Accessoires

Wie per se juwelen wil dragen, is best selectief. ,,Als je voor een luipaard- of slangenprint kiest, draag dan gouden accessoires. Deze hebben een warme ondertoon en matchen daarom mooi met goud. Kies je een zebra- of koeienprint in zwart-wit? Ga dan voor zilveren accessoires. Maar wat je ook kiest: hou je outfit minimalistisch. Een dierenprint op zichzelf is al druk genoeg.”