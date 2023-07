Beelden van tongzoen Goldband-zanger op podium gaan internet over: 'Dit hadden we nooit verwacht’

met videoDe Belgische Danaë Greco had vrijdag een avond om niet snel te vergeten. De 21-jarige vrouw floreerde vooraan bij een show van Goldband op het Cactusfestival in Brugge. Met een kartonnen bord vroeg ze om een zoen van zanger Milo Driessen. Niet veel later werd Danaë uitgenodigd op het podium en mocht ze hem vol op de mond pakken, voor de ogen van 10.000 toeschouwers.

Goldband is niet gek van rare fratsen op het podium en daar hoopte Danaë stiekem al op. Vooraan het podium prijkte ze met haar bord ‘Samen Witte Was + muilen?’ in de hoop op een reactie van de zanger van de Haagse band. ,,Het is de eerste keer dat ik naar een concert van Goldband kom”, zegt ze tegen Het Laatste Nieuws.

Ze was in haar thuisstad met vriendinnen naar het festival. ,,We hebben er zo lang naar uitgekeken. We hebben het voorbije jaar al voor diverse optredens van de groep geprobeerd om tickets te pakken te krijgen, maar het is ons nooit gelukt. Toen we zagen dat ze op Cactus stonden, hebben we meteen tickets besteld”, aldus Danaë.

Volledig scherm Danaë Greco (21) had dit bord gemaakt. © Filip Vanden Berghe / HLN

Begin dit jaar wist de vriendinnengroep zich te verzekeren van kaarten en dat bracht hen op het idee iets geks te doen. ,,We hoopten natuurlijk dat Danaë de aandacht zou trekken van Milo”, zeggen haar vriendinnen tegen de Belgische krant. ,,We hadden natuurlijk nooit verwacht dat hij op haar uitnodiging zou ingaan.”

We gunnen het haar 100 procent. Hun shows zijn schitte­rend, want het zijn echte entertai­ners Vriendinnen van Danaë

,,We zijn helemaal niet jaloers”, glimlachen de vriendinnen. ,,We gunnen het haar 100 procent. Hun shows zijn schitterend want het zijn echte entertainers. Ze zijn ook lief en hebben een hechte band met hun publiek. De teksten van hun liedjes zijn mooi en ze trekken zich niks aan van wat de rest van hen vindt.”

Na afloop gingen de beelden van het moment dan ook snel rond op het internet. En dat heeft Danaë geweten. Ze kreeg via sociale media talloze foto's en video's van haarzelf doorgestuurd. ,,Dit moment vergeet ik nooit. Ik had nooit gedacht dat Milo op mijn suggestie zou ingaan en ik geef toe dat die tongzoen wel zalig was.”

Volledig scherm De zoen met Milo Driessen met een fan. © HLN

Volledig scherm Goldband tijdens hun optreden op het Cactusfestival in Brugge. / Veel fans voor Goldband op het Cactusfestival in Brugge © Benny Proot / Benny Proot

Volledig scherm Een groengele Haagse vlag gespot in het publiek. © Benny Proot

Volledig scherm Fans vroegen of ze op het podium mochten. En dat mocht! © Benny Proot

