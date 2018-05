Bedrijf Kim Holland maakt overdag seksfilmpje op grasmat Malieveld

Een medewerker van pornoproducente Kim Holland is erin geslaagd op klaarlichte dag een dampend seksfilmpje te maken midden op de grasmat van het Malieveld in Den Haag. Zo'n actie in de openbare ruimte is in potentie strafbaar. Maar omdat niemand zich aan het gestoei stoorde of er aangifte van deed, maakt het Openbaar Ministerie er geen werk van.

Volledig scherm Daphne en Gekke Petertje (rechts) op avontuur in Den Haag. © Kim Holland Een triootje op het Malieveld in het centrum van Den Haag, zonder ook maar door iemand betrapt te worden. Het lukte Daphne en Gekke Petertje, die eind vorige maand een pornofilm opnamen voor het bedrijf van Kim Holland. Op een zomerse dag eind april, vlak voor Koningsdag, trokken de twee erop uit in Den Haag. Het was volgens Kim Holland en haar medewerkers de hoogste tijd om weer eens iets 'stouts en ondeugends' te doen. ,,Als we te lang braaf zouden zijn, zou het natuurlijk saai worden'', aldus Holland.



En zo geschiedde. ,,Daphne en Gekke Petertje gingen de stad in om samen ongestoord een aantal spannende avonturen te beleven.'' Ze hadden een trio op het Malieveld, Daphne liet haar borst zien op een terras in de Grote Marktstraat en de twee voerden seksuele handelingen uit op straat. ,,Je kunt het zien als een ondeugende Haagse VVV-wandeling'', legt Kim Holland uit. Doel van de film was om mensen te laten zien dat seks op deze prikkelende manier, 'buiten terwijl het heel mooi weer was', mogelijk is.



Dat dit in het openbaar dus helemaal zo ongestoord niet is, daar is Holland zich natuurlijk wel van bewust. Maar dat is nu precies wat het volgens haar zo spannend maakt. En hoewel Holland zelf niet op de beelden te zien is, kan zij het met haar ervaring weten. ,,Ik ken de kick. Het is spannend om nét niet betrapt te worden, terwijl dit wel mogelijk is.''

Binnen de grenzen

,,Behalve dat de film stout en ondeugend moest worden, was het belangrijk dat deze binnen de grenzen zou blijven'', benadrukt Holland. En hiermee doelt ze niet op de stadsgrenzen van Den Haag. ,,We wilden absoluut niet dat mensen er aanstoot aan zouden nemen.'' Bij films die Holland in het verleden opnam in onder meer Walibi en in een kerk gebeurde dit wel en hier heeft ze naar eigen zeggen van geleerd. ,,Die films liepen anders dan gepland en het was zeker niet de bedoeling om zo'n ophef te veroorzaken. Ik heb destijds terecht mijn excuses aangeboden en geleerd om mensen niet meer op zo'n manier te choqueren.''

Om dit te realiseren, is alles vooraf goed doorgenomen. ,,De scènes zelf zijn spontaan opgenomen, maar de nodige voorzorgsmaatregelen zijn besproken.'' Zo zorgde de crew er constant voor dat niemand iets van de scènes zou zien. Hier ging speciaal een extra persoon voor mee. ,,Zo leek het bijvoorbeeld alsof Daphne zomaar haar borst liet zien, maar hier stond precies iemand voor.'' Ditzelfde geldt volgens Holland voor de andere scènes, zoals die op het Malieveld.

Tevreden

Holland is tevreden over het resultaat. Het is volgens haar een luchtige film geworden, zeker als je deze vergelijkt met pornofilms uit het buitenland. ,,Daar worden dit soort films steeds extremer. Wij willen hier niet aan meewerken en hebben deze film daarom met een knipoog gemaakt.''