Bedreigingen na 'Derksen stinkt'-ophef verbazen Marianne Zwagerman

Na de uitzending reageert Zwagerman op de reacties die ze kreeg. ,,Nu zijn mensen allemaal boos op mij, en krijg ik allerlei doodsbedreigingen. Het is allemaal kanker dit, en hoer dat, en waar is je bezem? Ik bedoel het allemaal harstikke lief, ik begrijp niet dat mensen zo selectief luisteren."

Naast de opmerking over de stinkende dode vrouw in Grollo zei de schrijfster en mediakenner ook dat ze eigenlijk veel bewondering voor Derksen heeft. Achteraf reageert ze: ,,Ik zei ook een hoop complimenteuze dingen over Johan, en ik heb ook al eens een bewonderende column over hem geschreven, waarin in zei dat er méér mensen zouden moeten zijn zoals Johan Derksen, omdat hij zegt wat hij denkt."