Bedreigde B&B vol liefde-deelneemster Marian keert terug naar Portugal: ‘Pak mijn leven weer op’

Helemaal gerust is Marian er nog niet op. De voormalig medewerkster die de B&B-eigenaresse zou hebben opgelicht en bedreigd, is immers nog op vrije voeten. En de politiebewaking die er bij haar huis was, terwijl ze in Nederland verbleef, is weer opgeheven. ,,Maar ik moet erboven staan, ik ga gewoon terug. Ik ga mijn leven weer leiden”, zegt Marian, die later deze week weer terugkeert naar het Zuid-Portugese dorpje Budens. ,,Ik zal me niet op mijn gemak voelen in mijn eigen huis, maar ik let extra op en slaap met de deuren op slot. Al mijn buren zijn ook weer terug van vakantie, stuk voor stuk lieve mensen. En ik krijg vrienden en kennissen over.”

De afgelopen weken verbleef Marian in haar huis in Den Bosch, al wilde ze graag terug naar haar riante Portugese villa, waar ze al tientallen jaren woont. Maar een manager van haar Portugese makelaarskantoor had listig 120.000 euro naar haarzelf doorgesluisd en later ontving de Brabantse doodsbedreigingen. De inmiddels oud-medewerker zou een drugsdealer op haar hebben afgestuurd. ‘Ze moet nu echt dood’, las ze eind augustus voor bij RTL Boulevard.

Het oplichten en de doodsbedreigingen kwamen van een Portugees-Engelse vrouw, die eerder had gezegd dat Marian ‘als een moeder’ voor haar was. Ze heeft aangifte tegen haar gedaan, maar het Portugese rechtssysteem gaat er volgens Marian nog maar weinig voortvarend mee aan de slag. ,,Ik denk dat die vrouw in Nederland al in voorarrest had gezeten. Ze heeft me bedreigd, ze heeft geld gestolen van mij, mijn makelaarskantoor en van mijn klanten, ze heeft valsheid in geschifte gepleegd, maar ze loopt nog los rond.”

Openhartoperatie voor hondje Amy

Marian hoopt dat de rust binnenkort weer terugkeert in haar bed & breakfast, al moet ze begin oktober naar Frankrijk afreizen met chihuahua Amy, die een zeer specialistische openhartoperatie nodig heeft. ,,Anders gaat ze dood. En die operatie is heel spannend, want de overlevingskans is maar vijftig procent. Ik vind dit misschien nog wel het moeilijkste van alles. Dat hondje is mijn kindje, ik hoop zo dat ze het redt.”

Marian deed afgelopen seizoen mee aan B&B vol liefde, in de hoop een nieuwe man aan de haak te slaan onder de Portugese zon, maar vijf alleenstaande mannen die naar haar afreisden, wisten haar hart niet te veroveren.

