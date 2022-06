Bedenker Friends schaamt zich: ‘Serie was te weinig inclusief en divers’

Martha Kaufmann (65), een van de bedenkers van de populaire jaren 90 sitcom Friends, voelt zich schuldig om het feit dat de serie destijds te weinig inclusief en divers was. Ze heeft daarom een bedrag van bijna 4 miljoen euro geschonken aan Brandeis University, dat ten goede komt aan Afrikaanse en Afrikaans-Amerikaanse studies binnen de faculteit. Dit meldt The Los Angeles Times.

,,Ik heb de afgelopen twintig jaar veel geleerd. Het is niet makkelijk om schuld te bekennen en accepteren. Het is pijnlijk om in de spiegel te kijken en ik schaam me er dan ook voor dat ik het vijfentwintig jaar geleden niet beter heb gedaan,” aldus Kaufmann, die net 38 jaar was geworden toen de eerste aflevering van Friends werd uitgezonden in september 1994.

Hoewel de serie zich afspeelde in New York, een metropool, bestond de cast uit zes witte hoofdpersonen die nauwelijks interactie hadden met zwarte, bruine of Aziatische mensen. Volgens Kaufmann waren vrijwel alle jaren 90 series voornamelijk ‘wit’ maar kreeg ze nieuwe inzichten na de moord op George Floyd in 2020.

,,Het heeft me lang gekost om te begrijpen hoeveel institutioneel racisme er in mijn systeem zit. Ik heb heel hard gewerkt om anti-racistisch te worden en juist een bruggenbouwer te zijn. Voor mij voelde deze schenking aan als een manier om deel te nemen aan de gesprekken die we met z’n allen moeten voeren, én vooral moeten blijven voeren.”