Bedankt, Gijs en leden van het EenVandaag Opiniepanel

Als er is één persoon is van wie ik bijna altijd blij word, is het Gijs Rademaker van het EenVandaag Opiniepanel. Gijs weet namelijk precies hoe Nederland écht denkt over heikele kwesties als Zwarte Piet, Stef Blok en de populariteit van Rutte III. En al die uitslagen, wat ze ook zijn, brengt hij met hetzelfde enthousiasme als waarmee mijn tienjarige zoon zijn liefde voor Fortnite aan mij probeert over te brengen. Gijs ziet er met z'n 40 jaar overigens ook nauwelijks ouder uit dan diezelfde zoon. Hoe doet hij dat?



Maar terug naar het EenVandaag Opiniepanel. Dat intrigeert me ook enorm. Ik vraag me vooral af welke mensen de moeite nemen om regelmatig een vragenlijst in te vullen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Aan mij zouden ze een slechte hebben, want ik word nergens zo kriegel van als enquêtes. Ze poppen altijd net op een onhandig moment op je beeldscherm of je struikelt over een dikke envelop op de deurmat als je met drie volle boodschappentassen binnenstapt. Ze beloven altijd allemaal dat invullen slechts een paar minuutjes duurt, maar ondertussen.