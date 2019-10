Beautyvlogger Nikkie de Jager openhartig: Ik had suïcidale gedachten

,,Ik werd altijd gepest omdat ik te zwaar was en groter was dan de rest”, blikt de 25-jarige Nikkie terug terwijl ze wel zoals gebruikelijk een make-uplook uitprobeert. ,,Door al dat pesten werd ik enorm onzeker. Mijn moeder zag me van een blij meisje veranderen in een heel onzeker en verdrietig meisje.”



Nikkie, die inmiddels meer dan 12 miljoen volgers heeft, werd zo onzeker dat ze soms ook dacht aan zelfmoord. Maar ze vond het idee dat er in haar ogen niets is na de dood te eng. ,,Waar gaan we heen als we overlijden? Wat komt er na de dood? Die gedachte is heel eng. Elke keer als ik aan zelfmoord dacht, werd ik zo bang. Ook al was ik zo verdrietig en gebroken, ondanks alle gedachten was mijn angst voor het niets groter.”