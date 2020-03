Beau zingt voor oma en Alains ode aan de zorg: zo komen sterren de coronacrisis door

Update Anouk gestrand in Marokko: ‘Ik raak niet snel in paniek, maar dit is creepy’

11:44 Zangeres Anouk zit vast in een resort in de Marokkaanse stad Marrakesh. Vanwege het coronavirus is zo goed als al het vliegverkeer stilgelegd en ze kan niet weg. ,,Ik heb nooit zo snel dat ik denk: ik ga in paniek raken, maar ik zou nu wel heel graag thuis met mijn kinderen zitten.” Toch is ze, een beetje, uit de brand geholpen door Leontine Borsato.