Beau ziet duopresentatie met Jinek niet zitten: ‘Totaal onpraktisch’

,,Dat is totaal onpraktisch", reageert hij op Radio Veronica. ,,Zij heeft vier maanden gewerkt en heeft nu eindelijk rust. Nu ga ik het doen en in augustus pakt zij het op. Dat is veel logischer.‘’

De kans dat hij op RTL 4 überhaupt ooit samen met iemand anders een talkshow gaat presenteren, lijkt heel klein, zo geeft Beau aan. ,,Als je één foutje maakt, voel je het dubbelhard. Het is geen gemakkelijke opgave."



Met zijn eigen talkshow Beau knalde de presentator gisteravond door de grens van een miljoen kijkers. Nooit eerder haalde hij zulke hoge cijfers, als hij niet na The Voice of Holland in het uitzendschema stond. Het is bovendien bijzonder, want meer dan een miljoen haalde zowel de presentator als Jinek nooit eerder op een maandag. Jineks beste maandag op RTL 4 bleef steken op 999.000 kijkers, op 6 januari van dit jaar.



Lees ook: Er is iets aparts aan de hand op de late avond van RTL