Beau van Erven Dorens: Het is op dit moment niet heel gezellig in mijn gezin

Marco, Davina en Armin op 1 in Belgische top 1000 aller tijden

20 december Geen Bohemian Rhapsody van Queen aan kop in De Favoriete 1000 van de populaire Belgische radiozender Qmusic. De luisteraars hebben daar gekozen voor Hoe Het Danst van Marco Borsato, Davina Michelle en Armin van Buuren als grootste hit aller tijden. Het nummer van de Nederlanders houdt Wake Me Up van Avicii net achter zich.