Beau van Erven Dorens: Daklozen beboeten is gewoon dom

Cher (72) geeft na bijna vijftien jaar weer concert in Nederland

10:35 Cher komt voor het eerst in jaren weer naar ons land. De Amerikaanse zangeres staat op maandag 30 september in de Ziggo Dome. Kaarten zijn vanaf vrijdagochtend te koop. Het is meer dan veertien jaar geleden dat Cher door Europa toerde. Haar laatste concert op Nederlandse bodem gaf ze in 2004 in Ahoy.