Beau laat verloofde koppels in Jordanië strijden om huwelijksreis

2,4 miljoen kijkers speculeren erop los: dit is de eerste afvaller van The Masked Singer

9:25 De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Masked Singer, die meteen 2,4 miljoen kijkers trok naar RTL 4, heeft weer voor een stortvloed aan speculaties gezorgd op sociale media. Wie zouden er verstopt zitten in de krokodil, de vogelverschrikker of de alien? Allerlei namen passeerden de revue, maar voor één deelnemer kwam er vanavond direct al een eind aan al die suggesties. Wie dat is, lees je verderop in het artikel.