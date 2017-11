Beatrix schenkt De Horsten aan Willem-Alexander

Jay Z kan wraak nemen voor Beyoncé tijdens de Grammy Awards 2018

17:39 Vorig jaar greep zijn eega Beyoncé naast de belangrijkste Grammy voor beste album, dit jaar maakt rapper Jay Z kans om namens haar ‘wraak’ te nemen. Vandaag werd duidelijk dat hij is genomineerd in drie van de vier belangrijkste categorieën: 4:44 kan het album van het jaar worden, The story of O.J. best geschreven lied en titelsong 4:44 het best uitgevoerde lied.