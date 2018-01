Beatrix gefotografeerd met al haar kleinkinderen

Wat kijkt ze gelukkig, ondanks alle tragiek in de afgelopen decennia. Het veel te vroege overlijden van prins Claus in 2002. Het ski-ongeluk van haar middelste zoon prins Friso, tien jaar later. Tegen de avond kijkt ze vaak naar zijn graf, dat aan het terrein van haar kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche grenst. ,,Dan valt er precies een lichtstraal op'', vertelde ze een belangstellende, volgens biografe Jutta Chorus.



Maar Beatrix is zo veel meer dan haar verdriet. ,,Ze is relaxed, vrolijk en geniet van deze jaren'', liet haar oude studievriend en cabaretier Paul van Vliet zaterdag optekenen. Dát straalt ze uit met deze foto's. Eindelijk vrij. Het is haar gegund.