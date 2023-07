BBC schorst presentator na betalen tiener voor expliciete foto's

Marieke Elsinga vindt oplossing voor heftige haaruitval na zwanger­schap: ‘Oprecht onzeker over’

Marieke Elsinga heeft sinds haar zwangerschap last van heftige haaruitval. In de ochtendshow op Qmusic vertelde de radio-dj donderdag dat ze er ‘oprecht onzeker’ over is en haar haren niet meer los draagt. Ze heeft inmiddels een behandeling gevonden die zijn vruchten afwerpt. ,,Ik stond echt met enorme plukken onder de douche.”