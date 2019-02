BBC in Nederland mogelijk op zwart bij harde brexit

Als het Verenigd Koninkrijk op de geplande brexitdatum, 29 maart, zonder deal de Europese Unie verlaat, zijn de uitzendlicenties van de Britse publieke omroep BBC in landen als Nederland en België in principe niet meer geldig. En dus zou een aanbieder als Ziggo kanalen als BBC One en BBC Two niet meer mogen doorgeven. ,,Wij vinden het nog te vroeg om daarover te speculeren’’, zegt een woordvoerder van Ziggo. ,,Maar het heeft inderdaad met licenties te maken. Daar gaat het Commissariaat voor de Media over.’’

Nieuwe vergunning

Het Commissariaat bevestigt dat de BBC na de brexit een nieuwe vergunning moet aanvragen. Of daarover nu al gesprekken lopen, wil een woordvoerder niet zeggen. ,,Over dat soort gevoelige informatie laten we ons nooit uit.’’

De BBC distribueert zijn publieke zenders naar Europa via de commerciële tak van de omroep. Om te garanderen dat de BBC ook na de brexit in de EU mag blijven uitzenden, heeft de omroep plannen voor het openen van een kantoor in Brussel of Amsterdam. Een besluit daarover wordt echter pas ná de brexit genomen. Of en hoe de omroep in de tussentijd in Nederland te zien blijft, is hoogst onzeker. Het Commissariaat voor de Media ‘weet het niet’ en ook bij Ziggo moeten ze het antwoord schuldig blijven.